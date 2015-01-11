Не ближе 500 метров. Россиянам хотят запретить фаир-шоу вблизи домов

В России задумались над пожарной безопасностью во время запусков фейерверков и петард. Предлагается запретить запускать салюты вблизи жилых домов и социальных учреждений.

Как утверждает инициатор поправок депутат Госдумы Евгений Федоров, граждане могут не правильно оценить направление и потоки ветра, что может привести к трагедии. Соответствующее обращение парламентарий уже отправил в министерство чрезвычайных ситуаций, пишет RT.

По данным издания, предлагается запретить запускать салюты на расстоянии до 500 метров от домов и других зданий социальной направленности. Граждане ко всему не всегда задумываются о том, что грохот залпов может стать проблемой для семей с маленькими детьми или же тяжело больным людям.

https://uralpress.ru/news/federaciya/ne-blizhe-500-metrov-rossiyanam-hotyat-zapretit-fair-shou-vblizi-domov