Дан старт двум конкурсам: «Письмо в будущее» и «Команда Урала»

Начался приём заявок на конкурс по проекту «Тыловая вахта памяти», поддержанного Фондом президентских грантов к 100-летию Великой Победы.

Идея конкурса – создание архива лучших сочинений-обращений юных граждан (правнуков поколения победителей), адресованный потомкам 2045-го года. Работы принимаются до 29 февраля. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте http://memoryisus.tilda.ws/2020. Положение размещено по ссылке http://www.minobr74.ru/Publications/News/Show?id=6026

Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым на заседании окружного Совета по молодежной политики дан старт очередному этапу ежегодного проекта «Команда Урала».

#КомандаУрала #МолодежьУрала

Ключевым отличием нового сезона является разделение участников на два потока: «Будущий управленец» (могут участвовать старшеклассники и студенты от 17 лет), «Молодой профессионал» (предназначен для молодых людей до 35 лет).

100 финалистов поедут на Окружной форум молодежи «Утро-2020» .

Регистрация организована до 9 февраля 2020 года на сайте www.командаурала.рф

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41642/