СК завершил расследование по делу соратника Юревича

Следственный комитет России завершил расследование по делу в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова – совладелец «Макфы» и соратник экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича обвиняется во взяточничестве в составе организованной группы.

Сейчас депутат знакомится с материалами дела, после чего они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал в интервью газете «Коммерсант» заместитель председателя СКР Игорь Краснов.

«Главным следственным управлением комитета собраны достаточные доказательства о получении бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем взятки в составе организованной преступной группы совместно с депутатом Госдумы седьмого созыва Вадимом Белоусовым и иными лицами. Ему предъявлено обвинение в получении в составе организованной группы взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас депутат знакомится с материалами расследования, после чего уголовное дело будет направлено для утверждения обвинения прокурору», – приводит издание слова следователя.

Напомним, по версии следствия, преступление Белоусовым было совершено в 2010-2014 годах, когда он являлся депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. Используя свое служебное положение, Белоусов активно лоббировал вопросы принятия областных законов об увеличении финансирования объектов дорожной отрасли в регионе, что повлияло на размер полученной им взятки.

Все контакты губернатора Юревича с взяткодателями, в том числе передача взяток на общую сумму 3,2 млрд рублей, полагает следствие, осуществлялись через депутата Белоусова.

В результате совместных незаконных действий Белоусова и Юревича были обеспечены победа аффилированных организаций взяткодателей в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначение на должности директоров госпредприятий подконтрольных лиц.

Игорь Краснов уточнил, что свою причастность к коррупции депутат не признает. Скрывшийся в Великобритании Михаил Юревич заочно арестован, объявлен в международный розыск.

https://dostup1.ru/society/SK-zavershil-rassledovanie-po-delu-soratnika-Yurevicha_123314.html