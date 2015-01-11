За 5 лет на 20%. Почему российские школьники стали чаще страдать психзаболеваниями

В России наблюдается рост психических расстройств среди учащихся школ. За пять лет этот показатель вырос на 20%.

В тоже время количество ЧП в увеличилось на 70%, рассказал в интервью “Российской газете” главный внештатный детский психиатр Минздрава, замгенерального директора НЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Алексей Макушин.

По его словам в настоящий момент школа меняет свою роль в обществе. Если ранее учреждение играло воспитательную роль в том числе, то сейчас только предоставляет образовательные услуги. В свою очередь, детская психика не успевает за изменениями в обществе, что стало одной из причин роста психических заболеваний среди школьников.

Алексей Макушин уточняет, что возвращение обязательного обследования учеников оголила несколько проблем: кадровый голод и “человеческий фактор”. На 25 тысяч населения приходится только 1 психиатр, а отношение родителей к психиатрии как к “карательной медицине” по-прежнему препятствует прохождению школьниками экспертизы. Он рассказал, что даже при достижении 15-летнего возраста подростки пишут отказы из-за “наркотического следа”.

https://uralpress.ru/news/federaciya/za-5-let-na-20-pochemu-rossiyskie-shkolniki-stali-chashche-stradat