Налоговики хотят знать, сколько заработали южноуральцы

В Челябинской области стартовала декларационная кампания. До 30 апреля южноуральцы должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году.

Декларацию за 2019 год в налоговую инспекцию по месту жительства должны представить южноуральцы, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее трех лет, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению.

Отчитаться перед налоговой обязаны также жители региона, которые получили доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, а также вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества.

«В декларацию также нужно включить выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей, а также выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из полной суммы такого выигрыша», - сообщили в пресс-службе УФСН России по Челябинской области.

Налоговики также южноуральцев, которые доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации и от сдачи имущества в аренду. Отчитаться о полученных доходах должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию можно любым удобным способом: на бумажном носителе, посетив налоговую инспекцию, или почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронном виде. Пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц» могут представить декларацию посредством данного ресурса. Также значительно сэкономить время для подготовки декларации по форме 3-НДФЛ позволит программа «Декларация 2019», которая размещена на сайте ФНС России.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. В случае нарушения срока уплаты налога также взимаются пени.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/nalogoviki-hotyat-znat-skolko-zarabotali-yuzhnouralcy