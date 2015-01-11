В Озёрске состоялся хоккейный матч в рамках Чемпионата Челябинской области

Накануне прошел матч с участием озёрской команды "Маяк-Гранит" и чебаркульской "Звезды" в рамках Чемпионата Челябинской области.

Итоговый счет матча 4:5 в пользу гостей.

Состав команды:

вратари: Мыльников А, Сафин Э.

защитники: Свирепо Г, Дыдыкин В, Гилязеев А, Скалин К, Созинов Д, Овсянников А, Комисарчук А, Кириллов Е.

нападающие: Васильев Н, Кривопустов С, Жаворонков С ,Каравдин В,Петрюк Д, Кириллов А, Тровеных Н, Мотыгулин Е, Сурков И, Савицкий А, Черников К, Фахриев Р.

Шайбы забросили:

Кириллов (Петрюк)

Скалин (Петрюк)

Гилязеев (Петрюк, Каравдин)

Мотыгулин (Васильев,Овсянников)