В Озёрске состоялся хоккейный матч в рамках Чемпионата Челябинской области

Накануне прошел матч с участием озёрской команды "Маяк-Гранит" и чебаркульской "Звезды" в рамках Чемпионата Челябинской области.
Итоговый счет матча 4:5 в пользу гостей.
Состав команды:
вратари: Мыльников А, Сафин Э.
защитники: Свирепо Г, Дыдыкин В, Гилязеев А, Скалин К, Созинов Д, Овсянников А, Комисарчук А, Кириллов Е.
нападающие: Васильев Н, Кривопустов С, Жаворонков С ,Каравдин В,Петрюк Д, Кириллов А, Тровеных Н, Мотыгулин Е, Сурков И, Савицкий А, Черников К, Фахриев Р.
Шайбы забросили:
Кириллов (Петрюк)
Скалин (Петрюк)
Гилязеев (Петрюк, Каравдин)
Мотыгулин (Васильев,Овсянников)