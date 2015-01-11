Подарили вещам вторую жизнь

С 13 по 25 января на базе МБУ ДО «СЮТ» проходил эко-конкурс «Мусор смело пустим в дело!». 20 января состоялось открытие экологической выставки поделок из вторичного сырья «Арт-хлам», в которой приняли участие школьники и творческие коллективы образовательных организаций Озерского городского округа.

В рамках выставки педагоги Станции юных техников провели мастер-классы для школьников: «Карандашница из втулок», «Вторая жизнь ненужных вещей», «Морская черепашка», «Картины из старых журналов», «Декор жестяной баночки». Мастер-классы посетили учащиеся 4-5 –х классов из школы № 29 и 1-х классов из Лицея № 23.

Стоит отметить, что один из мастер-классов провела старший инженер-эколог отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа Мария Терещенко. Мария Сергеевна рассказала ребятам, как жители округа могут сделать окружающую среду более чистой, что необходимо делать, чтобы уменьшить количество выбрасываемого мусора.

-Именно такие мероприятия превращают учебный процесс в творчество: построить замок или ракеты из ненужных коробок, научить ребенка мастерить поделки из ненужных бутылок, лоскутов ткани, показать ребенку, что практически каждой вещи в доме можно подарить вторую жизнь, таким образом, с малых лет мы совместно со школами и учреждениями дополнительного образования прививаем экологическую культуру младшему поколению, - уверена Мария Терещенко.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации округа приглашают всех неравнодушных жителей принимать активное участие в формировании экологической культуры среди населения. По всем предложениям можно обращаться в отдел по телефону: 2-37-02.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41760/