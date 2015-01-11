Следственный отдел: 2019 год был сложным и напряжённым

15 января сотрудники Cледственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области отметили девятую годовщину со дня образования Следственного комитета РФ. В связи с профессиональным праздником сотрудники ведомства традиционно подводят итоги прошедшего года.

– Можно сказать, что 2019 год был сложным и напряжённым, – подвёл итоги прошедшего года руководитель Cледственного отдела по ЗАТО город Озёрск СУ СК РФ по Челябинской области полковник юстиции Алексей Петров.

– Было возбуждено 97 уголовных дел, из них производство было окончено по 78 делам. Показатель достаточно высокой раскрываемости для озерского Cледственного отдела является стабильным. Раскрываемость по преступлениям об умышленных убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а так же против половой неприкосновенности составила 100 процентов. Бывают случаи, когда конкретные уголовные дела по реабилитирующим обстоятельствам прекращаются, но в минувшем году таких примеров не было.

Алексей Петров подчеркнул, что преступлений против жизни – это убийства и причинение тяжкого вреда здоровью - в 2019 году было совершено на порядок больше, чем за предыдущий год. Также достаточно высоким был показатель выявления преступлений в налоговой сфере (в 2018 году таких преступлений было четыре, в 2019 – восемь).

– Следует отметить, что налоговые преступления являются очень сложными, длительными и объёмными в расследовании. С целью установления обстоятельств совершённого преступления приходится не только проводить экспертизы, но и проводить кропотливую следственную деятельность, направленную на анализ работы предприятия должника с контрагентами, расположенными, зачастую, по всей территории Российской Федерации, – прокомментировал ситуацию Алексей Петров.

Следователями Cледственного отдела была проведена серьёзная работа по возмещению ущерба, причинённого данным видом преступлений. Речь идёт о серьёзных суммах (более 100 млн рублей) не уплаченных налогов в бюджеты различных уровней. Благодаря предпринятым действиям, большая часть этих средств была возвращена государству.

Руководитель следственного отдела подчеркнул, что каждый следователь следственного комитета своей целью ставит раскрытие преступления и направления дела в суд. Поскольку в конечном итоге основной задачей является неотвратимость наказания за совершённые преступления.

– В округе сложилась негативная динамика по преступлениям, совершённым в отношении несовершеннолетних, – продолжил разговор о работе следственного отдела заместитель руководителя Cледственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин.

В 2019 году преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних было совершено 23, все они раскрыты. Направлено в суд 14 уголовных дел по фактам совершения 19 преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних.

– Безусловно эта ситуация нас настораживает. Следует сказать, что эти преступления делятся на две категории. В первом случае, преступления квалифицируются как преступления небольшой и средней тяжести, за совершение которых предусмотрено наказание с минимальными сроками лишения свободы. Во второй категории – преступления в отношении детей, не достигших 12 лет. Во втором случае сроки лишения свободы максимальные – до двадцати лет. Эти преступления относятся к особо тяжким, и этих преступлений, к сожалению, в 2019 году в Озерском городском округе было достаточно. Два уголовных дела, о преступлениях, совершённых в отношении малолетних детей вызвали серьёзный общественный резонанс. Они были окончены и переданы в суд. По мере вынесения приговора и вступления его в законную силу мы сможем подробнее рассказать об этих делах.

Не обошлось в 2019 году и без несчастных случаев на производстве:

– Несмотря на то, что неоднократно тема соблюдения техники безопасности обсуждалась и в СМИ, и в рабочих коллективах, и среди учащихся, случаи травматизма на производстве продолжаются. Смерть в результате несчастного случая на производстве – событие страшное, влекущее ряд негативных последствий для работодателя. Но главное, что очень тяжело боль утраты переживают родные и близкие. Эти дела требуют особого подхода и тщательного расследования, поскольку установлению подлежит тот факт, кем именно и какие правила техники безопасности были нарушены. В настоящее время мы расследуем 1 уголовное дело данной категории.

Иван Хабалкин позитивно отметил совместную работу следователей Cледственного отдела и сотрудников Управления внутренних дел, которые смогли раскрыть два преступления прошлых лет: уголовное дело 1997 года и 2003 года. Два этих дела связаны с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Были установлены виновные лица, но с учётом давности совершённых преступлений и в вязи со смертью подозреваемых, уголовные дела были прекращены.

Также было прекращено уголовное дело по факту убийства молодой женщины в цветочном павильоне на площади имени В.И. Ленина:

– Следователем была дана правовая оценка действиям подозреваемого. Был проведён целый комплекс следственных действий, судебных экспертиз, была проведена серьёзная кропотливая работа. Мужчина, совершивший преступление, покончил с собой на месте. Решение о прекращении уголовного дела было признано законным и обоснованным.

Кроме того, Иван Хабалкин обратил внимание и на уголовные дела, касающиеся преступлений, совершённых несовершеннолетними. В 2019 году в производстве находилось четыре таких дела, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Среди этих дел два преступления, которые были совершены молодыми людьми (возраст 16-17 лет) в состоянии алкогольного опьянения в отношении сотрудников полиции.

– Эти случаи вызывают негативную оценку, как у работников следствия, так и в обществе. К сожалению, отдельные представители подрастающего поколения проявляют неуважение к людям старшего возраста, а в данном случае и к представителям правоохранительных органов. Эта негативная тенденция вызывает серьёзную озабоченность. Мы будем принимать все меры по профилактике данного вида преступлений, стоять на защите прав сотрудников внутренних дел. Действия, входящие в круг их полномочий, являющиеся законными требованиями, должны исполняться. Поэтому оскорбления сотрудников полиции, Следственного комитета, прокуратуры или суда, либо применение к ним насилия всегда будут подвергаться тщательной проверке, расследованию и привлечению виновных к уголовной ответственности.

Говоря о профилактике преступности среди несовершеннолетних Иван Хабалкин обратил внимание на то, что руководители образовательных учреждений проявляют инициативу, проводят профилактические мероприятия для молодёжи как самостоятельно, так и с участием сотрудников Следственного отдела. Тем не менее в воспитании подростков нельзя исключать важную роль семьи и родителей:

– В своей практике мы очень часто видим, что подростки, не достигшие 16 лет, остаются без внимания родителей. У детей появляется много свободного времени. Хотелось бы обратить внимание взрослых на то, что необходимо знать с кем дети общаются, как они проводят своё время. В семье надо объяснить детям правила безопасного поведения, чтобы не стать жертвой преступления.

Отдельная тема – это преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в сети интернет. Родители очень часто не знают с кем общаются дети в социальных сетях и какие сайты посещают чаще всего.

В 2019 году следователями Следственного отдела было окончено уголовное дело в отношении одного из озерских врачей, который выписывал фиктивные больничные листы:

– В рамках расследования дела было установлено шесть эпизодов преступной деятельности. В большей части больничные выписывались по знакомству, но в одном случае за небольшое вознаграждение. Причиной выдачи таких больничных являлось нежелание выхода на работу по различным бытовым и субъективным причинам. В итоге врач был привлечён к уголовной ответственности.

Хотелось бы предостеречь жителей округа от подобных ситуаций. Рано или поздно эти факты вскрываются, и те люди, которым выдавались эти фиктивные больничные, также подлежат уголовной ответственности. Поскольку, предъявляя листы нетрудоспособности работодателю, они совершали мошеннические действия, за которые также предусмотрена уголовная ответственность. К сожалению, подобные случаи не прекращаются, они продолжают иметь место. Хочу обратить внимание граждан на то, что всегда всё должно быть в рамках правового поля.

Справочно:

15 января 2020 года исполнилось 9 лет со дня создания Следственного комитета как самостоятельного государственного органа.

Ведомство создано в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации» и уполномочено осуществлять предварительное следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет большое значение для укрепления в российском обществе законности и справедливости.

Следственный комитет Российской Федерации специализируется на расследовании преступлений коррупционной направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, преступлений в налоговой сфере, а также ряда преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также лиц, отнесённых законом к числу лиц, обладающих особым правовым статусом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41768/