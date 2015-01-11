Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск приглашает на «День открытых дверей»

29 января 2020 года в 18:00 часов в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (пр. Ленина, 43) состоится «День открытых дверей».

Приглашаем старшеклассников и их родителей ознакомиться с условиями поступления в ВУЗы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел.

Бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел – эти преимущества предлагают ВУЗы системы МВД.

Высшие учебные заведения МВД России расположены во многих городах страны, такие как: Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Уфа, Омск и др. Обучение проводится по следующим специальностям: юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, экономическая безопасность, безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере и психология служебной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (835130)2-59-12.