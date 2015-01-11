Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

24 января на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 6 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 2 лица за раннее совершенные преступления.

Выявлено 96 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 29, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 32, 12 – за уклонение от исполнения административного наказания, за иные правонарушения – 35.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 16 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 244 лица подучетной категории, из них 18 лиц, состоящих под административным надзором, 94 лица - состоящее на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего были посещены 61 подучетных подростков и 18 родителей, отрицательно влияющих на детей. Также проверено 15 владельцев огнестрельного оружия, при проверке условий хранения гражданского оружия изъято 2 единицы гладкоствольного оружия.

Проверено 12 объектов торговли (3 торговые точки, реализующие табачную продукцию, 9 торговых точек - алкогольную). Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Совместно с сотрудниками ГОСП посещено 24 квартиры возможного проживания имеющих задолженность от 10 до 30 тыс. и более, вручено 14 уведомлений о возбуждении исполнительного производства, выписано 5 требований по оплате имеющейся задолженности.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Общежитие» сотрудниками отдела по вопросам миграции выявлено 4 административных правонарушения по статье 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина).

Проведено 6 обысков, 5 результативных.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.