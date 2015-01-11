Используйте медицинские маски в общественных местах

Распространение гриппа и ОРВИ происходит воздушно-капельным путем (разговор, чихание, кашель, дыхание). В этот период рекомендуется использование медицинской маски в местах массового скопления людей, в помещениях, где есть больные или при осуществлении ухода за больными.

Важно! Маска защищает не от самого вируса, а от капелек, которые выделяются больным человеком при кашле и чихании.

Как правильно носить медицинскую маску:

· Маска должна плотно сидеть на лице, полностью закрывая рот и нос, вокруг неё не должно быть щелей, открывающих доступ вирусам.

· Надев медицинскую маску, следует как можно меньше касаться ее руками, трогать, или снимать без необходимости. Если же, в силу различных причин, избежать этого не возможно, необходимо в обязательном порядке помыть руки или обработать их дезинфицирующим средством.

· Снимать маску следует, держась за петли.

· Как правило, обычная одноразовая медицинская маска носится не более двух часов.

· Если маска одноразовая – то она одноразовая. Никогда не надевайте её повторно, как бы вы её не дезинфицировали.

В каких случаях маска необходима:

· Маску рекомендовано надевать уже заболевшим людям, чтобы предохранить окружающих от капель слюны или мокроты (при кашле и чихании).

· Маску всегда нужно надевать при контактах с больным человеком. Если в доме есть дети, контролировать контакты которых с больным не всегда удается – маска не помешает и самому больному.

· Маска нужна в местах скопления народа – в транспорте, магазинах, поликлиниках и т.п.

· Если на улице вы идете в толпе – тоже наденьте маску.

· А вот если вокруг не наблюдается чихающих и кашляющих людей, а вы просто идете по улице – маска не нужна.

Вместе с тем медики напоминают, что ношение маски не обеспечивает полной защиты от заболевания. Следует соблюдать ряд других профилактических мер.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41789/