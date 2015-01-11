В Озерске состоялись соревнования по мини-футболу на Кубок генерального директора ПО «Маяк»

C 24 по 26 января в спортивном комплексе "Лидер" проходил традиционный Кубок Генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по мини-футболу, в котором приняли участие шесть команд из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Озерска..

Трехдневный мини-футбольный марафон собрал на трибунах любителей этого вида спорта, которые наблюдали за игрой участников, в составах этих команд были футболисты, известные своими выступлениями за молодежные сборные страны и Суперлигу России.

В торжественных церемониях открытия и завершения турнира с награждением лучших коллективов и футболистов приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, которые поблагодарили приезжие команды за участие и отметили возрастающий уровень заинтересованности детей и юношей к футболу в Озерске.

Представители команд высоко оценили уровень подготовки соревнований. Все структуры, задействованные в турнире – сотрудники МБУ «Арена», службы протокола и профилактория ПО «Маяк» и ОГОО «Федерация футбола», сработали слаженно. В следующем году планируется усилить состав участников соревнований, чтобы озерские спортсмены и болельщики смогли вновь получить незабываемые ощущения от игры высококлассных футболистов.

Фото Наталия Маркова.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41802/