На вокзалах ЮУЖД усилили меры безопасности из-за коронавируса

На приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Меры безопасности усилены на вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, сообщает пресс-служба РЖД.

«Работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, проведена ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами», – говорится в сообщении.

Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении пассажирам рассказывают о мерах профилактики заболевания.

Напомним, очаг неизвестного заболевания возник в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевания, вызывающие пневмонию, преимущественно протекают в легкой и среднетяжелой форме. По последним данным, в КНР число заболевших приближается к 6 тыс., при этом 132 человека скончались.

https://dostup1.ru/society/Na-vokzalah-YuUZhD-usilili-mery-bezopasnosti-iz-za-koronavirusa_123584.html