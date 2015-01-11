Минтруда РФ предложило понизить прожиточный минимум

Минтруда РФ планирует установить прожиточный минимум на IV квартал 2019 года в размере 10 600 рублей против 11 012 рублей в третьем квартале.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, снижение составит, в среднем, 3,7%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 11 510 рублей (11 942 р в III квартале 2019 года), для пенсионеров – 8 788 (9 090 р), для детей – 10 383 (10 838 р).

Основание для установления новых параметров – снижение цен на продукты питания, на основе которых рассчитывается показатель: картофель в среднем по стране подешевел на 25,8%, капуста на 18,2%, морковь на 29,3%, сахар-песок – на 15,4%; также подешевели свинина и куры, при этом говядина, молоко и молочные продукты немного выросли в цене.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления МРОТ, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.

https://dostup1.ru/economics/Mintruda-RF-predlozhilo-ponizit-prozhitochnyy-minimum_123574.html