На Южном Урале стартовала акция «Будь трезвым в пути!»

Сотрудники ГИБДД по Челябинской области проводят акцию для водителей «Будь трезвым в пути!».

Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути!

Акция направлена на повышение правосознания всех участников дорожного движения. Быть трезвым за рулем - это мера безопасности, которая может спасти жизнь.Пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие, последствия его трагичны. В 2019 году на территории Челябинской области зарегистрировано 385 дорожно-транспортных происшествия по вине пьяных водителей, в которых 80 человек погибли и 541 получили травмы. Принятыми сотрудниками ГИБДД мерами за управление транспортным средством в состояние опьянения привлечено к административной ответственности 14607 водителей, за повторное управление привлечено к уголовной ответственности 2304 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

У водителя в состоянии алкогольного опьянения нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакций. Требуется больше времени для оценки дорожной обстановки. Употребление 100 граммов водки увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия в 2 - 3 раза, 200 водки водки - в 15 раз.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации, общественных и молодежных объединений, известных деятелей культуры и спортсменов, поддержать проводимую акцию. Стать ее активным участником можно, разместив на своих страницах в социальных сетях селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хэштегами #БудьТрезвымВпути!

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-yuzhnom-urale-startovala-akciya-bud-trezvym-v-puti