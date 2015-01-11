Реконструкция пешеходной зоны проспекта Карла Маркса продолжится

В декабре 2019 года в ходе общественного обсуждения жители Озерска практически единодушно поддержали идею благоустройства пешеходной зоны на проспекте К. Маркса как места отдыха.

Муниципалитет Озерского городского округа с проектом реконструкции пешеходной зоны проспекта Карла Маркса принял участие в региональном этапе Всероссийского ежегодного конкурса по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах РФ. На днях министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направило заявку в Минстрой России на участие региона во Всероссийском ежегодном конкурсе.

- Проект Озерска вошел в тройку отобранных от региона наряду со Снежинском и Троицком (города с населением 50-100 тыс. человек) и заявлен в номинации «Улица как общественное пространство». В случае победы во Всероссийском конкурсе Озерск получит денежные средства, которые будут направлены на продолжение и завершение реконструкции пешеходной зоны проспекта Карла Маркса от магазина «Наш мир» до магазина «Мебельный»: проект предусматривает замену покрытия пешеходной зоны, организацию комфортной зоны отдыха, детских игровых зон, оборудование современного наружного освещения, обустройство велодорожки, обновление зеленых насаждений, ремонт фонтана. Мы рассчитываем, что, если даже озерский проект не победит во всероссийском этапе конкурса, Челябинская область продолжит практику поддержки подобных проектов, выделив средства на один из этапов благоустройства проспекта Карла Маркса, - пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Идею благоустройства проспекта поддержал депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслав Захаров:

- Замечательно, что проект по реконструкции пешеходной зоны на проспекте Карла Маркса получит дальнейшее продолжение. Так называемый в народе Бродвей – одно из популярнейших мест в Озерске, где собирается большое количество жителей, от семей с маленькими детьми до пенсионеров. Здесь люди встречаются, общаются, гуляют, отдыхают, поэтому наличие комфортной пешеходной зоны представляется городу жизненно необходимым. Первый этап строительства, от «Орфея» до «Детского мира» показал: преобразование проспекта вызвало положительные отклики у жителей, и было бы разумным не останавливаться на половине дела и довести дальнейшие работы по благоустройству пешеходной зоны до магазина «Мебельный».

Следует напомнить, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Муниципалитеты получают субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства. По условиям конкурса, каждый представленный проект должен быть активно поддержан жителями территории.

Кроме того, в округе продолжится реализация мероприятий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В нее вошли: благоустройство дворовой территории бульвара Гайдара, 26, реконструкция пляжа «Дальний», сквер в поселке Метлино, восстановление дорожек на бульваре Луначарского. За благоустройство этих объектов проголосовали активные жители округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41826/