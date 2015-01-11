Сотрудники и ветераны управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели урок мужества для школьников

Сотрудники и ветераны управления МВД России по ЗАТО г. Озерск провели урок мужества для подшефного 1 «в» класса 24 школы.

Поводом для встречи с подрастающим поколением стала памятная дата, посвящённая Дню окончания Блокады Ленинграда.

Ветерану МВД подполковнику милиции в отставке Вениамину Ромаданову было 8 лет, когда началась война, на которой он лишился родителей, он стал свидетелем тех страшных дней и поделился с ребятами своими воспоминаниями.

Председатель Совета ветеранов МВД России по ЗАТО г. Озерск майор милиции в отставке Сергей Серухин выступил с напутственной речью о том, что нужно уважать старшее поколение, выстоявшее в тяжелейших условиях и восстановившее страну в послевоенный период и спел для детей песню под гитару о победе.

В целях патриотического воспитания и повышения интереса к учебе сотрудники полиции совместно с классным руководителем подшефного 1 «в» класса школы №24 Юлией Щербаковой организовали акцию «75 «пятерок» к 75-летию Победы». И в завершении урока, вручили первоклассникам зачетки, в которые вместо оценок за хорошее поведение и учебу будут вклеиваться «медальки». Задача учеников к 9 мая заполнить зачетку 75 наклейками.

Такие уроки раскрывают перед детьми значение подвига советского народа в период блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны, воспитывает чувство патриотизма, любви к своей Родине, учит уважать тех, кто защищал её от фашизма.