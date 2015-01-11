Челябинская область названа антилидером по числу преступлений против детей

Челябинская область стала антилидером по числу преступлений против детей в первой половине 2019 года.

В январе-июле прошлого года от преступлений пострадали 2 тыс. несовершеннолетних южноуральцев, соответствующие данные МВД России приводит news.ru. Также достаточно часто дети становятся потерпевшими в результате преступлений в Кемеровской (1,7 тыс.) и Свердловской областях, Пермском крае и Башкортостане (по 1,6 тыс.).

Наименьшее число таких несовершеннолетних зарегистрировано в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

Также сообщается, что в целом по России число потерпевших детей за пять лет увеличилось на 17% и составило 57,1 тыс. человек.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-nazvana-antiliderom-po-chislu-prestupleniy-protiv-detey_123646.html