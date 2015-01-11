СПЭК объявила карантин по гриппу

Сегодня утром на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о введении карантина на территории Озерского городского округа с 3 по 8 февраля.

В связи с этим будет приостановлен учебный процесс в учреждениях образования, а также запрещены массовые культурные и спортивные мероприятия.

Комиссия решила:

1. Приостановить с 03 по 08 февраля 2020 года (включительно) учебный процесс в общеобразовательных организациях Озерского городского округа и в организациях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования и Управлению культуры администрации Озерского городского округа и в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс).

2. Отменить в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и Управлению по физической культуре и спорту, занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях с 03.02.2020 года по 08.02.2020 (включительно).

3. Продолжить комплекс ограничительных мероприятий по гриппу в учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Озерского городского округа.

4. Руководителям учреждений, организаций и предприятий Озерского городского округа независимо от форм собственности рекомендовано продолжить комплекс ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ:

- принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта);

- проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ;

- проводить текущую дезинфекцию в помещениях по режиму, эффективному в отношении респираторных вирусов;

- для защиты органов дыхания применять одноразовые маски;

- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

5. Родителям детей, посещающих детские дошкольные учреждения, по возможности, рекомендовано ограничить посещение детьми детского сада.

Очередное заседание СПЭК состоится 06 февраля.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41841/