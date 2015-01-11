Новости службы спасения

Поисково-спасательная служба сообщает о происшествиях в Озёрском городском округе!

30 января 2020 в 14.58 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от озерчанина поступила просьба вскрыть квартиру его матери, проживающей по ул. Матросова, т.к. та несколько дней не отвечает на звонки. На место вызова выехала дежурная смена спасателей. Спасатели при помощи слесарного инструмента вскрыли дверь квартиры, где обнаружили безжизненное тело пострадавшей (1957 г.р.). Труп передали представителям полиции.

31 января 2020 по линии 112 в ЕДДС Озерского городского округа от очевидца поступило сообщение о ДТП на автодороге «Озерск-Метлино» с двумя пострадавшими: одного зажало в автомобиле. На место происшествия выехали спасатели и медики.

Спасатели при помощи слесарного инструмента деблокировали пострадавшую (1979 г.р.) из автомобиля и на носилках транспортировали до автомобиля «Скорой».

01 февраля 2020 в 16.30 в ЕДДС Озерского городского округа от дежурного службы «01» поступило сообщение о том, что трехлетняя внучка закрыла бабушку на балконе четвертого этажа (ул. Набережная). На место вызова выехала дежурная смена спасателей. Было принято решение проникнуть в квартиру через балкон. Прибыл пожарный автомобиль с автолестницей. В 17.11 спасатели по автолестнице поднялись на балкон 4 этажа, открыли балконную дверь в квартиру, «освободив» пострадавшую. Медицинская помощь ни бабушке, ни внучке не понадобилась.