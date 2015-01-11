На улице Дзержинского идёт подготовка к плановому устранению свища на трубопроводе

Сегодня на городских и областных сайтах была опубликована информация о том, что в Озерске якобы произошла большая коммунальная авария. Эта информация не соответствует действительности.

В Озерском городском округе никакой коммунальной аварии на сетях тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в настоящее время нет.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

– В ходе планового осмотра тепловых сетей по ул. Дзержинского на магистральной трубе (диаметром 500) был обнаружен свищ. Специалистами было принято решение его устранить, чтобы не допустить перерастания этой проблемы в более серьёзный инцидент.

Для ремонта теплосети необходимо отключить данный участок, опорожнить его, заварить свищ и снова запустить в работу.

Одновременно с проведением ремонтных работ подача, как горячей, так и холодной воды в домах, находящихся в управлении трёх управляющих компаний, будет сохранена.

УК "Система": ул. Дзержинского,35,37,39; б. Гайдара,9,11,13,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,30,32; ул.Матросова,30,32,34,38.

УК "ОСЖС": б.Гайдара,16,27,ул. Матросова,28, ул. Иртяшская,13,15.

УК "ЖЭК-4": ул.Дзержинского,32,34,36,38, ул. Матросова,16,18,20,22,43а,45, ул.Верхняя,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13; ул.Музрукова,36,37,39,41,40,42;пр. К.Маркса,1; ул.Семёнова,3; ул. Калинина,24; ул. Иртяшская,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12,14.

Сегодня идёт подготовка для того, чтобы завтра весь объём работ был выполнен как можно быстрее.

Следует подчеркнуть, что полного отключения теплоносителя в эти дома не планируется, водоснабжение и водоотведение сохранится в полном объёме. ММПКХ уведомило управляющие организации о возможном снижении параметров тепловых сетей.

В течение 5 февраля ремонтные работы будут выполнены, все параметры теплового режима восстановлены в полном объёме.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41882/