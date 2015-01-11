В Челябинской области в связи с началом эпидемии ОРВИ и гриппа в разы увеличился спрос на медицинские маски. Они – сейчас самый востребованный товар в аптеках.

Свою роль сыграло и распространение в мире китайского коронавируса. Появились сообщения о дефиците защитных масок в некоторых регионах и стремительном повышении цен на них.

На Южном Урале сейчас работают над тем, чтобы не допустить дефицита индивидуальных средств защиты и пресекают попытки завышения цен аптечными сетями, заявили в областном минздраве.

«Ситуацию под контролем держит губернатор Челябинской области и сразу несколько ведомств», – уточнили в пресс-службе.

Спрос на защитные маски в регионе вырос в 15 раз. Однако, как заверил руководитель «Областного Аптечного Склада» Андрей Князев, у нас достаточный запас масок в аптеках и на складах. А что касается цены, она как и прежде не превышает 6 рублей.

Однако специалисты все же приняли решение создать необходимый запас медицинских масок.

«Этот вопрос берут под контроль Минздрав и Роспотребнадзор, в ведении последнего – также еженедельный мониторинг розничных цен на маски в аптечных сетях. ФАС в целях соблюдения антимонопольного законодательства будет контролировать обоснованность цен», – рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Аптеки под контролем. В Челябинской области обещают не допустить дефицита масок от гриппа

Врачи напоминают, что защитные маски нужно использовать в закрытых помещениях, где есть больной человек. Менять маску необходимо каждые 2 часа. Она должна закрывать рот, нос и плотно прилегать к лицу.

https://www.cheltv.ru/v-chelyabinskoj-oblasti-obeshhayut-ne-dopustit/