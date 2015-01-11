Алексей Текслер: «Каждый южноуралец должен почувствовать рост доходов»

Перед регионом стоит задача сделать его лучше, в первую очередь, в социально-экономическом отношении, чтобы каждый житель почувствовал на себе улучшение: рост доходов и качественное изменение среды, в которой живет человек.

Это и вопросы экологии, и здравоохранения, и образования.

Об этом губернатор Алексей Текслер заявил во время встречи с недавно назначенным главным федеральным инспектором по Челябинской области Михаилом Каганом. На встрече обсудили исполнение нацпроектов на территории региона. Также уделили внимание задачам, поставленным главой государства в Послании Федеральному Собранию. Алексей Текслер отметил, что в этом году регионе запланировано много общественно-политических событий.

— Это голосование по Конституции, выборы (мы, по сути, 80% мандатов распределяем в этом году во все представительные органы власти, формируем политический ландшафт региона на следующие пять лет), празднование 75-летия Победы. Это международные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, а осенью — перепись населения, — сказал глава региона.

В свою очередь Михаил Каган подчеркнул важную роль Южного Урала как региона-лидера в самых разных сферах и выразил уверенность, что совместными усилиями все мероприятия пройдут достойно и на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

https://news.mail.ru/politics/40464659/