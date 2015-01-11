Транспортировку погибших в Таиланде детей оплатит страховая компания

Транспортировку в Россию погибших в Таиланде детей оплатит страховая компания.

По ее словам, вопрос решается, Минсоц ждет подтверждения от СК ERV, где были застрахованы российские туристы, пострадавшие при столкновении катеров в Таиланде.

«В настоящее время мы ждем подтверждения от страховой компании. Она обозначает, что они готовы выполнить все обязательства, что страховка покроет все расходы, в том числе и на то, чтобы детей доставили в Россию. Также уточняется объем помощи, который будет оказан Челябинской областью», – сказала Буторина.

Она добавила, что недавно семья переехала в Московскую область, и старший мальчик учился там, однако зарегистрированы дети были в Челябинской области. В Таиланде они отдыхали с бабушкой и дедушкой.

Кроме того, проверяется информация о других возможных пострадавших в катастрофе жителях региона, чтобы оказать им необходимую помощь, добавила она.

Напомним, лодка с туристами стояла у причала, когда в нее врезался тайский катер без пассажиров. В результате столкновения погибли двое российских граждан – дети 6 и 12 лет. Еще двое туристов, бабушка и дедушка детей, госпитализированы. Остальные пассажиры катера получили, в основном, ушибы. Российские следственные органы уже возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

https://dostup1.ru/society/Transportirovku-pogibshih-v-Tailande-detey-oplatit-strahovaya-kompaniya_123943.html