Продукты со скидкой скоро появятся во всех муниципалитетах Челябинской области

Об этом сообщили производители продуктов и представители торговых сетей, обкатавшие эксперимент в супермаркетах областного центра.

Напомним, что по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе с 1 февраля в интересах малообеспеченных покупателей запущена акция «Южноуральский продукт» по снижению цен на продукты питания. Первой к ней присоединилась бакалея, с середины февраля добавится мясопереработка, а затем цены также снизят кондитеры. Поначалу сети опробовали эксперимент в Челябинске, а с понедельника выходят и на другие территории.

«Это действительно так, — говорит заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский. — Акция оправдывает себя, и уже скоро подешевевшие продукты с красно-желтым стоппером появятся во всех уголках Южного Урала. В акции участвуют 5 торговых сетей, 54 наименования продукции, а вскоре ее номенклатура увеличится до 126. К примеру, компания «Союзпищепром» (сейчас в ее рамках поставляется мука, макаронные изделия и хлопья) направила ретейлерам предложение включить в «акционный ассортимент» еще 11 наименований».

По словам Александра Раевского, номенклатура и сроки продаж по акции оговариваются с производителями и сетями заранее, в разное время, чтобы у антимонопольной службы не возникло подозрений о неком «картельном сговоре» ретейла ради продвижения брендов. Например, одни продукты можно купить в «Пятерочке», другие в «Ашане» или «Монетке». Причем, как надеются в минсельхозе, «Южноуральский продукт» замотивирует их снижать цены и по другим акциям. От этого покупатели только выиграют. А в будущем к губернаторской акции предполагается привлечь и мелкие сельские магазины.

«Участие в акции, наряду с ценовой скидкой выше 20 %, поможет ознакомить южноуральцев с нашим новым, во многом уникальным продуктом — лапшой для азиатских блюд, — считает директор по маркетингу компании «Союзпищепром» Алексей Исаков. — Это производство, запущенное в прошлом году, пока единственное в России, хотя продукт очень популярен в азиатских странах. В отличие от классических макарон, эта лапша не гарнир, а целый набор полноценных и разнообразных блюд. Причем она произведена из экологически чистой пшеницы, выращенной без применения химикатов».

Как добавил Алексей Исаков, в акции участвует целая линейка экопродуктов «Здоровое меню»: макароны, крупы, хлопья из 5-7 злаков, а также такая новинка, как льняное масло. В нем, как и в подсолнечном с тем же брендом, содержатся полезные элементы, витамины. Причем это масло прямого отжима, без использования «химии». Эта акция бессрочная, ее ассортимент будет постоянно обновляться. В течение полугода она охватит более 30 наименований продукции.

Мы также побывали в крупных магазинах Челябинска, побеседовали с покупателями и представителями торговых сетей. К примеру, в магазине «Пятерочка», что по ул. Братьев Кашириных на северо-западе города, по акции «Южноуральский продукт» уже продают целый «бакалейный набор» со скидкой. Так, килограмм макарон «Макфа» подешевел с 74,99 рубля до 46,99, муки — с 59,99 до 46,99 рубля, а мука «Царь» — с 44,99 до 39,99 рубля. Хлопья «5 злаков» сбавили в стоимости с 69,99 до 39,99 рубля, а цена на подсолнечное масло «Здоровое меню», как заверяют производители, повышаться не будет.

Малообеспеченную пенсионерку Любовь Ершову, по ее словам, очень обрадовали эти скидки, с ней солидарны и другие покупатели.

«В акции «Южноуральский продукт» уже участвуют 112 наших магазинов Челябинска. Наша компания уделяет особое внимание локальным поставщикам в каждом регионе и стремится обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах. Например, в Челябинской области их доля около 30 %. — говорит руководитель направления по работе с госорганами макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятерочка» Алексей Алейников.

Губернаторскую акцию поддержали и в торговой сети «Монетка». В ее челябинском магазине по ул. Воровского, как мы убедились, что 400-граммовый пакет макарон можно купить с гигантской скидкой в 44 %: прежняя цена в 24 рубля снижена до 13,90 рубля. Правда, спагетти подешевели меньше — на 20 %, а макароны от «Макфы» — на 12 %. Цену снизили и на муку, каши быстрого приготовления «Увелка».

По словам директора филиала сети «Монетка» Игоря Грихуцека, акцией пока охвачены 62 магазина Челябинска, но с выходом на область их количество вырастет до 170. Продукты с красно-желтым стоппером появятся в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Чесме, Озерске, Кыштыме …

«Большое спасибо нашему губернатору за поддержку, — говорит одна из покупателей, пенсионерка Анна Захарченко. — Я инвалид, еле хожу с тросточкой, а пенсия скромная, прожить на нее непросто. Приходится выбирать, что подешевле. Сегодня была приятно удивлена, увидев, что благодаря губернаторской акции подешевела мука, другие продукты. Хорошо, что местные власти о нас не забывают: заботятся, договариваются о снижении продуктовых цен».

https://up74.ru/articles/news/117434/