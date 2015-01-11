На «Егозе» пройдёт Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту

Уважаемые спортсмены и все, кто хочет перейти из любителей в эту категорию...

15 февраля на "Егозе" состоится Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом.

Приглашаются все желающие!

Уважаемые спортсмены и все, кто хочет перейти из любителей в эту категорию...

15 февраля на "Егозе" состоится Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом.

Приглашаются все желающие!

Соревнования проводятся в возрастных группах:

1 – мужчины 18-34 лет;

2 – мужчины 35-44 лет;

3 – мужчины 45-54 лет;

4 – мужчины 55-64 лет;

5 – мужчины 65 лет и старше;

6 – женщины 18-39 лет;

7 – женщины 40 лет и старше.

На усмотрение главного судьи допускается участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов, но не младше 14 лет в возрастных группах 1 и 6 при наличии доказательств соответствующего уровня подготовки.

Выдача стартовых номеров с 08-45 до 09-30

Начало соревнований 09-30

Церемония награждения в 14:00

Обращаем внимание отдыхающих, что проведение соревнований не помешает их комфортному отдыху... будет закрыта только верхняя часть трассы "Спортивной" и только до 12:00.

Заявки на участие в Соревнованиях подаются до 20:00

14 .02.2020 года, на электронный адрес: fgss.snz@lenta.ru. Whats App

+7 982 281 51 05 с 18:00 до 21:00