На «Егозе» пройдёт Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту

Уважаемые спортсмены и все, кто хочет перейти из любителей в эту категорию...
15 февраля на "Егозе" состоится Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом.
Приглашаются все желающие!
Уважаемые спортсмены и все, кто хочет перейти из любителей в эту категорию...
15 февраля на "Егозе" состоится Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту в дисциплине гигантский слалом.
Приглашаются все желающие!
Соревнования проводятся в возрастных группах:
1 – мужчины 18-34 лет;
2 – мужчины 35-44 лет;
3 – мужчины 45-54 лет;
4 – мужчины 55-64 лет;
5 – мужчины 65 лет и старше;
6 – женщины 18-39 лет;
7 – женщины 40 лет и старше.
На усмотрение главного судьи допускается участие в соревнованиях несовершеннолетних спортсменов, но не младше 14 лет в возрастных группах 1 и 6 при наличии доказательств соответствующего уровня подготовки.
Выдача стартовых номеров с 08-45 до 09-30
Начало соревнований 09-30
Церемония награждения в 14:00
Обращаем внимание отдыхающих, что проведение соревнований не помешает их комфортному отдыху... будет закрыта только верхняя часть трассы "Спортивной" и только до 12:00.
Заявки на участие в Соревнованиях подаются до 20:00
14 .02.2020 года, на электронный адрес: fgss.snz@lenta.ru. Whats App
+7 982 281 51 05 с 18:00 до 21:00