В акцию по снижению цен включились южноуральские птицеводы и производители мяса

Акция по снижению цен на местные продукты питания, стартовавшая 1 февраля в большинстве магазинов Челябинска, продолжает расширять географию – к концу текущей недели к акции «Южно-Уральский продукт снижает цены» подключатся магазины в Магнитогорске, после чего товары со стопперами акции появятся и в других городах Челябинской области.

С 10 февраля в акцию включились производители мясной продукции – птицефабрики и перерабатывающие предприятия. Первыми скидки на мясную переработку и яйца установила торговая сеть «Лента», где произошло снижение цены на 26 наименований продукции. К концу недели к акции подключатся компании «Равис» и СИТНО, имеющие свои фирменные торговые сети – там тоже появятся красно-желтые ценники-стопперы. В течение двух недель аналогичное снижение цен пройдет в торговой сети «Монетка».

«Невозможно было сразу охватить всю область, задействовать все магазины. Даже сети, которые приняли решение участвовать в акции, начали с Челябинска, с крупных магазинов, и потихоньку идут на периферию. В течение следующей недели все магазины всех сетей, которые заявили об участии в акции, будут со стопперами, плакатами, со всеми необходимыми информационными материалами», – комментирует замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

Только из бакалейных товаров в первом этапе акции участвует 54 наименования продукции, и сегодня уже есть предложения по расширению этого ассортиментного перечня. Так, компания «Союзпищепром» готова предоставить в сети дополнительные товары еще по 11 наименованиям со скидкой. В течение полугода общий перечень бакалейных товаров (это мука, макаронные изделия, хлопья и др.), участвующих в акции, будет доведен до 126. Перечень мясной продукции также будет расширяться.

Задачи акции, напомним, социальная поддержка южноуральцев с невысокими доходами и активизация покупательского спроса на местные продукты и продвижение региональных брендов.

https://dostup1.ru/economics/V-aktsiyu-po-snizheniyu-tsen-vklyuchilis-yuzhnouralskie-ptitsevody-i-proizvoditeli-myasa_123961.html