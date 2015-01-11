В Челябинске демонтируют ледовый городок

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске демонтируют – горки сильно подтаяли и стали опасными для горожан.

При проверке была выявлена серьезная деформация конструкций у основания. Комиссия пришла к выводу, что детские горки нельзя отреставрировать.+

«Во избежание причинения вреда жизни и здоровью посетителей новогоднего ледового городка на площади Революции принято решение приступить к его демонтажу», – говорится в сообщении.

Напомним, что ледовый городок зимой несколько раз закрывали из-за плюсовых температур. Сначала в нем демонтировали четырехметровую скульптуру «Лебеди», а потом снесли все ледовые фигуры.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-demontiruyut-ledovyy-gorodok_123997.html