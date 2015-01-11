С 17 февраля в округе возобновляется учебный процесс

Карантин окончен!

Заслушав и обсудив информацию руководителя Межрегионального управления № 71 ФМБА России – главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Эдуарда Будущева, главного врача Клинической больницы № 71 Евгения Фомина, заведующего городской поликлиникой Ирины Егоровой о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа члены комиссии решили с 17 февраля возобновить:

– учебный процесс в образовательных учреждениях Озерского городского округа,

– проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, спорта и культуры,

– занятия в учреждениях дополнительного образования.

Вместе с тем сохранить до особого распоряжения противоэпидемический режим в учреждениях дополнительного образования, на промышленных предприятиях, предприятиях торговли, общественного питания, рынках, аптечных учреждениях, предприятиях общественного транспорта, организациях, оказывающих услуги населению, а именно:

– «масочный» и дезинфекционный режим,

– проветривание и поддержание температурного режима в помещениях,

– своевременная изоляция больных.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41993/