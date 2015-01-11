От погоды с любовью. На Урале начинается потепление

Погода в Челябинской области продолжает радовать любителей европейской зимы. На Южном Урале февраль пока не показал своего настоящего «лица», серьезных морозов не предвидится и дальше.

До конца этой недели в регионе будет от – 10 до – 5 градусов. Причем, даже ночью температура не опуститься ниже этих значении.

В эту пятницу, 14 февраля, синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег и комфортную температуру.

А через несколько дней потеплеет еще больше. К среде, 19 февраля, обещают оттепель и плюсовую температуру днем.

Такие теплые зимы на Урале редкость. Наши предки в середине февраля ждали Трифоновские морозы, а вот безветренный и теплый день, по их мнению сулил раннюю весну.

https://www.cheltv.ru/na-urale-nachinaetsya-poteplenie/