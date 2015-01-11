Ежегодный праздник песни посвятили Великой Победе

В минувшие выходные в ДК «Маяк» состоялись первые в этом сезоне концерты традиционной озерской «Песни года». Ежегодный праздник песни давно вошел в историю культурной жизни Озёрска.

На протяжении 47 лет озерские зрители встречаются с полюбившимися исполнителями и знакомятся с талантливыми дебютантами.

В этом году песенный марафон проходит в рамках подготовки мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В первом отделении ведущие исполнители «Культурно-досугового центра» представили песни современных и советских авторов о Великой Отечественной войне и о Победе. Солисты и коллективы предстали перед зрителями как фронтовая агитбригада. Второе отделение наполнили популярные мелодии прошлых лет, хиты российской и зарубежной эстрады. На одной сцене выступали исполнители разных возрастов и профессий, зал тепло приветствовал и новые имена, и мэтров озерской эстрады.

Вокалисты и хореографические коллективы подарили всем, кто пришел на концерт, моменты ярких и незабываемых эмоций. Это ансамбли «Аюшка», «Дискаер», «Альянс», группа «JEFF», танцевальные коллективы «Вдохновение», «Зарево», «Купава», «Русский стиль», «Родничок», солисты Антон Комиссаров, Карина Фишер, Евгений Задоя, Наталья Назарова, Дмитрий Капин, Катерина Андреева, Дарья Тимошенко, Елизавета Пашковская, Евгений Плыгин, Алексей Бурцев, Елена Фокина, Ольга Сафарбакова, Роман Киприянов.

Концерты «Песни года» в ДК «Маяк» состоятся также 23, 24, 29 февраля и 1 марта.

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42011/