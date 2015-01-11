На горнолыжном комплексе "Егоза" (г.Кыштым) завершены работы по освещению основной трассы и строительству Сноупарка.

По этому поводу "Егоза" устраивает настоящий ТЕСТДРАЙВ!

Только на этой неделе – суперцены на вечернее катание!

Большой подъёмник по цене детского.... от 120 рублей в час!

Ждем Вас 19, 20 и 21 февраля с 18:00 до 21:00.

Также всех гостей "Егозы" 23 февраля Вас ждет развлекательная программа с музыкой, призами и живым выступлением группы "Demios".

А также - экспозиция новых автомобилей от MAZDA.

Go на гору, друзья!