Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске

На станцию скорой помощи в Озерске напали неизвестные. Об этом сообщают местные издания с ссылкой на управление МВД Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что налет устроил местный житель. Его на дороге остановили сотрудники ГИБДД: заподозрили в пьяном вождении и отправили на медосвидетельствование. Он сдал кровь и попросил врачей:

— Не закладывайте меня, скажите, что трезвый, а то прав лишат.

Медики отказали. Тогда мужик вернулся в медпункт с друзьями, и потребовал выдать ему анализ. А, получив отказ, распустил руки. Завязалась драка. Врачи вызвали полицию. Но нарушители бежали.

Правоохранители рассказали, что по инциденту уже заведено уголовное дело по хулиганству. Сейчас в полиции разбираются в обстоятельствах происшествия. Найти дебошира будет несложно, его имя уже известно. За хулиганство ему грозит штраф, а если суд сочтет выходку групповым нападением, то и срок.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3768109/