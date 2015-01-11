«Мало смысла». 31 декабря не станет обязательным выходным днем

Правительственная комиссия не одобрила законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.

Согласно трудовому Кодексу, кабинет министров уже наделен таким правом – осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря, для того, чтобы работники могли рационально использовать свои праздничные дни.

Каждый регион может пользоваться этим правом на свое усмотрение, поэтому делать отдельный законопроект нет нужды, сообщили эксперты.

Так, например, в прошлом году выходной с 28 декабря перенесли на 31 число в Свердловской, Томской, Кировской областях, в Крыму, Карелии и Казани. А в Челябинской области люди 31 декабря работали.

Напомним, что в прошлом году на просьбы россиян о выходном дне откликнулся президент страны и приветствовал такую инициативу. Однако глава Минтруда изучив вопрос, сообщил, что для подавляющего числа людей это невозможно, в связи с разными режимами работы и бюджетными затратами.

https://www.cheltv.ru/malo-smysla-31-dekab/