Депутаты «Единой России» поддержали своего соратника Максима Алушкина

Депутат и нормотворец Максим Алушкин предлагает коллегам-депутатам «Единой России» ввести в работу институт наказов избирателей. Сегодня эта практика живет в нескольких регионах России, однако в Озерском городском округе ее упразднили порядка 10 лет назад.

Наказы избирателей – это возможность для жителей официально передавать свои пожелания кандидатам в депутаты или уже избранным депутатам. При этом наказы фиксируют в депутатском корпусе, совместно рассматривают и передают в администрацию для дальнейшего исполнения. Инициативу своего коллеги депутаты-единороссы называют своевременной. По словам председателя Cобрания депутатов Андрея Кузнеченкова, нормотворец Максим Алушкин уже не впервые помогает «Единой России» подобными инициативами.

- К слову, ранее депутаты фракции «Единой России» уже рассматривали возможность ввести в нашем округе институт наказов избирателей, и помощь нашего соратника Максима Алексеевича здесь очень кстати и очень вовремя, - рассказывает Андрей Кузнеченков. - Но важно помнить, что реализовать такие инициативы мы сможем только совместно. Не исключено, что Максим Алушкин примет участие в дальнейших обсуждениях и круглых столах «Единой России»: нам важно услышать мнение коллеги и уже коллективно принять окончательное решение по этому вопросу.

- Все новое – хорошо забытое старое, ранее в Озерске уже была практика наказов избирателей, и если это получится возродить вновь – выиграют все. Как депутат «Единой России» я могу только поблагодарить своего соратника и коллегу по депутатскому корпусу Максима Алушкина за такую инициативу. Он вышел к нам с правильным предложением, и вместе, единой командой, мы намерены тщательно проработать эту идею, - подчеркивает депутат-единоросс Егор Романов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42056/