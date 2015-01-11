Школьники Озерска пьют бесплатное молоко с удовольствием

В округе реализуется первый этап программы по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера территории получили средства из областного бюджета на обеспечение младших школьников молоком.

Как любое нововведение, выдача молока детям вызвала вопросы от некоторых родителей по организационным моментам, которые разъяснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова:

- Молоко в большинстве школ начали выдавать в первый день после карантина – 17 февраля. Оно было завезено в этот же день часов в шесть утра. В каких-то учреждениях 17 февраля молоко выдали после первого урока, оно еще не успело согреться до комнатной температуры и было прохладным, но не ледяным. Сейчас уже такого нет. Если ребенок по какой-то причине в день выдачи не может выпить молоко, к примеру, при приеме лекарств, необходимо сообщить классному руководителю, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Почему пакеты с молоком не рекомендуется выносить из школы? Это предупредительная мера: молоко у ребенка может пролежать неизвестно сколько в портфеле, при нарушении температурного режима молоко может испортиться, ребенок выпьет, случится проблема – отвечать будет школа. Мы сознательно приучаем детей пить молоко в так называемую «молочную перемену». Идет первая неделя выдачи молока, порядок отрабатывается, складывается в каждой школе индивидуально: кто-то выдает перед завтраком, кто-то после, кто-то через час после обеда. Молоко выдают работники пищеблока.

21 февраля Любовь Горбунова побывала в двух школах - №№25 и 33. В школе №25 дети молоко уже выпили, поэтому разговор состоялся в учебных кабинетах с учениками 3 и 4 классов. На вопрос, нравится ли им молоко, все дети ответили «да»: лес поднятых рук. Ребята дружно заверили, что оно им по вкусу. Пьют его, за исключением нескольких школьников, почти все.

- Молочко приятное, нравится его пить. Упаковка удобная с трубочкой, как сок, - поделились школьники.

- Дети всегда оценивают объективно, отзывы о нововведении от детей только позитивные, - отмечает директор школы № 25 Сергей Акужинов. – В нашей школе было проведено собрание родителей, мамы и папы написали заявления, обсудили и одобрили время выдачи молока. Некоторые родители сначала написали отказ, через пару дней их дети тоже захотели пить молоко, мы приняли новые заявление о согласии на выдачу молока.

В школе № 33 как раз началась «молочная перемена». Дети заходили в столовую, разбирали молоко с подносов и с удовольствием принимались его пить.

- Молоко хранится в помещении пищеблока, - пояснила Наталья Пасхина, заведующая столовой школы № 33, - при температуре +20. Детки пьют молоко, оставляют пакеты в столовой, мы их выбрасываем, все проходит с соблюдением гигиены.

- Со стороны родителей нареканий по организации питания нет. Некоторые родители не понимают того, что мы должны выдать молоко именно тем детям, чьи родители написали заявление о выдаче молока. Если по каким-то причинам молоко остается, количество пакетов учитывается, и молоко выдается на следующий день. Оно соответствует всем требованиям ГОСТа, хранится правильно, - подчеркнула директор школы № 33 Галина Пешкова.

Из 440 учеников начальной школы (№33) большинство с большим удовольствием пьет молоко, детям нравится этот процесс, и многие родители из числа отказавшихся сейчас приносят заявления, чтобы их дети тоже принимали молоко.

«Школьное» молоко выдается в асептической порционной упаковке объемом 200 мл с трубочкой. Такая многослойная и стерильная упаковка гигиенична и безопасна. А объем упаковки (стакан молока) позволяет озерским младшим школьникам обеспечить ребенка необходимой энергией и бодростью для продолжительной умственной нагрузки или физических упражнений.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42071/