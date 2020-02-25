На Южном Урале на этой неделе потеплеет до плюс 8 градусов

Повышение температуры воздуха до плюс восьми градусов ожидается в Челябинской области.

По информации Гидрометцентра России, плюсовые значения днем сохранятся в течение всей недели, а к пятнице, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до плюс восьми. В ночные часы будет минус три-девять. Осадки в виде дождя и снега с вероятностью 91-95% прогнозируются во вторник и среду, 25-26 февраля.

Челябинский Гидрометцентр сообщает, что предстоящей ночью в регионе будет минус 5-10, в низинах – до 14 мороза, днем во вторник – от минус одного до плюс четырех градусов, ветер южный 7-12 метров в секунду. В отдельных районах местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможны гололедно-изморозевые явления.

Напомним, средняя температура воздуха в феврале составляет минус 14-16 градусов.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-na-etoy-nedele-potepleet-do-plyus-8-gradusov_124290.html