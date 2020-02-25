Синоптики: На Южном Урале ожидаются сильные снегопады и дожди

Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинской области в среду.

«Утром, днем и вечером 26 февраля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах», – говорится в сообщении на сайте Челябинского ЦГМС.

Кроме того, на дорогах прогнозируется сильная гололедица от наката.

Ранее со ссылкой на Гидрометцентр России сообщалось, что плюсовые значения днем на Южном Урале сохранятся в течение всей недели, а к пятнице, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до плюс восьми. В ночные часы будет минус три-девять.

«Утром, днем и вечером 26 февраля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах», – говорится в сообщении на сайте Челябинского ЦГМС.

Кроме того, на дорогах прогнозируется сильная гололедица от наката.

Ранее со ссылкой на Гидрометцентр России сообщалось, что плюсовые значения днем на Южном Урале сохранятся в течение всей недели, а к пятнице, 28 февраля, столбики термометров поднимутся до плюс восьми. В ночные часы будет минус три-девять.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-Na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-silnye-snegopady-i-dozhdi_124302.html