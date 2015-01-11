Открылась выставка фотоклуба «Объективный мир»

24 февраля в Центральной городской библиотеке состоялось открытие XI отчетной выставки озерского клуба любителей фотографии «Объективный мир».

Клуб существует с 2009 года и с тех пор завоевал авторитет среди фотографического сообщества Челябинской области. Доказательство тому – присутствие на открытии ветерана челябинской фотожурналистики Евгения Ивановича Ткаченко. Долгое время он возглавлял Челябинский фотоклуб, почти четверть века отдал работе в областной газете, 35 лет до выхода на пенсию был собственным корреспондентом ТАСС по Челябинской области.

Людмила Ковалёва, фотокорреспондент, нынешний председатель Челябинского фотоклуба, отметила высокое мастерство представленных работ, а также стабильно победное участие озёрских фотографов в областных конкурсах. Александр Глебов, руководитель народной фотостудии «Каменный пояс» (г. Челябинск), пожелал «Объективному миру» сохранить высокую планку мастерства, дальнейшего роста и успехов. Григорий Лебедев, возглавляющий снежинскую общественную организацию «Снежфото», подчеркнул, что из года в год растет профессионализм работ озерских фотохудожников и продолжается культурный обмен между городами.

На открытии выставки посетителям представили участников: Сергея Курзанова, Валерия Луценко, Сергея Москвина, Александра Хаснулина, Анну Гордейко, Александра Дербнева, Анатолия Мелентьева, Светлану Акифьеву, Валерия Ушакова, Евгения Гецева, Андрея Казанцева, Наталию Маркову, Инну Макееву, Павла Козина, Анастасию Удинцеву, Дениса Закаляпина, Андрея Кашлакова.

На выставке посетители смогут увидеть разножанровые работы как уже известных фотографов, так и еще недавних новичков, но уже добившихся успехов за пределами Озёрска. Организаторы благодарят преподавателя Озерского государственного колледжа искусств Ирину Борейко за музыкальное сопровождение мероприятия.

Выставка работает до 15 марта.

Тел. для справок 2-30-78.

Фото: Людмила Ковалёва, Олег Каргаполов, Владислав Яковлев, Михаил Лубнин, Наталия Маркова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42103/