ЮУрГУ засекретил информацию по китайским студентам в связи с коронавирусом

Южно-Уральский госуниверситет засекретил информацию по китайским студентам, которые обучаются в крупнейшем вузе Челябинской области.

Напомним, когда стало известно о временном ограничении въезда граждан Китая в Россию с 20 февраля для предупреждения распространения эпидемии коронавируса, два вуза, педагогический и ЧелГУ, оперативно, 19-го, сообщили СМИ, как они планируют выстраивать работу со своими студентами, которые уезжали домой на празднование Китайского Нового года и не успели вернуться в Челябинск.

В тот же день, 19 февраля, запрос был направлен в пресс-службу ЮУрГУ. В нем корреспондент Агентства просил сообщить, сколько студентов из КНР получают образование в ЮУрГУ, находится ли вуз на связи со своими студентами в Китае и как в случае необходимости для них будет организован учебный процесс.

Во вторник, 25 февраля, получен следующий ответ от пресс-службы университета: «Спешу сообщить, что комментарии на тему угрозы коронавируса Южно-Уральский государственный университет не дает. Спасибо за ваш запрос!»

В устном разговоре с корреспондентом представитель пресс-службы также отказалась пояснить, в каком из вопросов вуз увидел просьбу дать «комментарии об угрозе коронавируса», сообщив со ссылкой на свое руководство, что «информация по студентам из Китая в связи с коронавирусом закрыта для всех», но уточнив, что всего на сегодняшний день в вузе числится около двух с половиной тысяч студентов из-за рубежа.+

Добавим, по информации Роспотребнадзора на вечер 25 февраля, случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19 на территории Челябинской области не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из Китая: всего под наблюдением остается 203 человека, в том числе 83 гражданина КНР.

https://dostup1.ru/society/YuUrGU-zasekretil-informatsiyu-po-kitayskim-studentam-v-svyazi-s-koronavirusom_124320.html