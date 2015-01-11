Поддержка садоводов увеличивается год от года

Председатель челябинского отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Константин Толкачев встретился с представителями озерского садоводческого сообщества.

25 февраля в большом зале ДК «Строитель» собрались председатели нескольких СНТ, члены правления товариществ и инициативные собственники земельных участков.

После дружеского приветствия Константин Толкачев рассказал о структуре организации, которую он возглавляет (в нее входят 13 местных отделений), и заявил, что главную свою задачу он видит в выстраивании конструктивного диалога с властью для решения проблем садоводов: в том, числе связанных с благоустройством садовых территорий, транспортным сообщением, реконструкцией дорог, экологическими вопросами.

- При поддержке депутатов областного парламента садоводческим товариществам выделяются ежегодные субсидии из регионального бюджета: например, вашему округу направлялись денежные средства: 500 тыс. рублей, 800 тыс. рублей и 1 млн рублей, соответственно. По решению губернатора Алексея Текслера, в 2020 году сумма, предназначенная для поддержки садоводов Южного Урала, увеличена с 20 млн до 30 млн рублей, и есть вероятность, что Озерский городской округ в текущем периоде получит как минимум в два раза больше, чем в прошлом году. Для этого необходимо разработать свою муниципальную программу – садоводам и органам местного самоуправления предстоит сообща определиться, на что будут потрачены выделенные средства, - отметил Константин Толкачев.

Важным для садоводов Челябинской области назвал депутат ЗСО готовящееся к принятию решение по региональному материнскому капиталу: предположительно в марте южноуральские парламентарии должны внести поправки в действующий закон, согласно которому 50 процентов выплаты можно будет тратить на приобретение и строительство жилого дома на садовом участке.

Гость также поделился опытом, как в Челябинске руководители города организуют взаимодействие с садоводческими товариществами:

- Дважды в год в администрации проводятся совещания с участием различных служб: весной им ставятся задачи по оказанию помощи садоводам, осенью заслушиваются отчеты, что удалось сделать.

В ходе общения с озерскими садоводами Константин Толкачев выяснил, что наиболее актуальными для них являются две проблемы: транспортная и изношенность коммунальных сетей. Истории с прерванным электроснабжением СНТ «Маяк», «Заря», «Иртяш» и «Строитель» была посвящена большая часть встречи. Изучив ситуацию заранее, Константин Толкачев призвал стороны к диалогу и предложил незамедлительно найти компромисс: «Решение вопроса – в ваших руках. Садитесь за стол и договаривайтесь между собой. Другого пути нет».

Напомним, что 7 декабря в СНТ «Маяк» состоялось собрание председателей и членов правления этих четырех садовых товариществ, на котором было принято решение заключить соглашение с садом №14 на электроснабжение по новой линии, построенной СНТ №№14 и 15 на собственные средства. Использование старого кабеля, по которому десятилетиями подавалось напряжение в СНТ «Маяк», «Заря», «Иртяш» и «Строитель», на данный момент невозможно по нескольким причинам: он тотально изношен и проходит под участками, на которых расположены посадки и постройки. Менять его - значит наносить ущерб садоводам. Спор по поводу того, кому принадлежит этот кабель, недавно разрешил суд: кабель не является бесхозяйным и не принадлежит муниципалитету, он находится на территории и в распоряжении СНТ.

Вместе с Константином Толкачевым в разговоре о проблемах озерских садоводов приняли участие: председатель местного отделения «Союза садоводов России» Ольга Юминова и помощник депутата Госдумы РФ, председатель регионального отделения «Союза садоводов России» в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра Алексей Кучеров.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42113/