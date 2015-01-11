В Метлино чествовали ветеранов боевых действий

В День защитника Отечества жители посёлка Метлино посвятили праздничное мероприятие своим землякам, ветеранам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, участникам локальных вооружённых конфликтов.

– 2020 год был объявлен президентом России Годом памяти и славы. Эти ребята, наши земляки, они достойно выполнили свой долг в обеспечении мира и порядка. Ими по праву могут гордиться не только жители Метлино, но всей страны, – подчеркнула один из инициаторов мероприятия депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова.

– В этом году мы решили ко Дню защитника Отечества провести мероприятие, в центре которого будут воины-интернационалисты, а также семьи погибших ребят. Они заслужили особое внимание и уважение, – продолжила тему начальник отдела администрации по посёлку Метлино Лариса Кунакбаева.

К организации встречи активно подключились педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи Валентина Сайфутдинова и Евгения Титова. Следует отметить, что ими была проделана большая совместная работа по подбору архивных материалов для оформления фотовыставки и монтажу видеоролика. Благодаря их творческому подходу и неравнодушному отношению к теме, все, кто пришёл 23 февраля на праздник, смогли увидеть своих земляков на фотографиях и в видеоматериалах.

В ходе мероприятия участники почтили память тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой. Одним из них стал снайпер-разведчик отдельной бригады специального назначения Михаил Соколов, принимавший участие в боевых действиях под населённым пунктом Дарго, где и погиб 5 мая 2000 года, получив осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Указом президента РФ №84 от 9 августа 2000г года за отвагу и мужество, проявленные при выполнении специального задания, Соколов Михаил Александрович награждён орденом Мужества (посмертно). Особые слова благодарности в этот день прозвучали в адрес родителей Михаила.

Совет ветеранов посёлка под руководством Миндинисы Аскатовны Асватовой по-матерински тепло поздравили пришедших на праздник земляков, участников вооружённых конфликтов. Вручили им благодарственные письма и букеты.

В этот день на сцене ДК «Синегорье» выступили бойцы зимней межрегиональной стройки «Мирный атом-2020». Талантливая молодёжь порадовала жителей посёлка песнями, стихами, танцами, актёрским мастерством. Их выступление произвело сильное впечатление на зрителей, которые после концерта делились эмоциями и благодарили ребят за яркие концертные номера.

В рамках мероприятия бойцы стройотряда пообщались со школьниками и волонтёрами посёлка Метлино, ответили на вопросы о том, как стать участниками студенческих отрядов, обменялись контактами с ребятами из Кемерово, Воронежа, Томска, Самары, Снежинска, Озёрска, Челябинска и Челябинской области.

Депутат Собрания депутатов округа Ольга Хакимова выразила благодарность куратору студенческих отрядов на ФГУП «ПО «Маяк» Андрею Новостройному и командиру Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» Константину Одинцову за помощь в организации концертной программы и встречи.

– Очень радует то, что жители посёлка пришли отметить этот день все вместе. В зрительном зале не было свободных мест, что ещё раз подчеркивает сплочённость и единство жителей, их особое отношение к Дню защитника Отечества, – поделилась своим впечатлением о мероприятии Ольга Хакимова. – Жители пришли семьями вместе со своими героями. Очень важно передать память от поколения к поколению, чувство гордости за своих земляков.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42114/