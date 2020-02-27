В Озёрске состоится ХIХ Традиционный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти тренера А.В. Мичковец!

Приглашаем жителей Озерского городского округа на ХIХ Традиционный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти тренера А. В. Мичковец!

Начало матчей 28 февраля 2020г.:

18:00ч.

«Атом» - «Альянс»

г. Трехгорный – г. Озерск

19:00ч.

«Магнитогорск» - «Сунгуль»

г. Магнитогорск – г. Снежинск

Начало матчей 29 февраля 2020г.:

10:00ч.

«Магнитогорск» - «Альянс»

г. Магнитогорск – г. Озерск

Парад открытия соревнований: 11:00ч.

11:30ч.

«Малахит» - «Таганай»

г. Озерск – г. Златоуст

12:30ч.

«Сунгуль» - «Атом»

г. Снежинск – г. Трехгорный

13:30ч.

«Таганай» - «Вета»

г. Златоуст – г. Челябинск

14:30ч.

«Атом» - «Магнитогорск»

г. Трехгорный – г. Магнитогорск

15:30ч.

«Альянс» - «Сунгуль»

г. Озерск – г. Снежинск

16:30ч.

«Вета» - «Малахит»

г. Челябинск – г. Озерск

Начало матчей 1 марта 2020г.: ФИНАЛ с 10:00ч.