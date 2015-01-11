Текслер: К 2024 году зарплата южноуральцев вырастет в полтора раза

Губернатор Алексей Текслер заявил, что к 2024 году заработная плата южноуральцев должна увеличиться в полтора раза к уровню 2018.

«Мы ставим амбициозную задачу – увеличение к 2024 году заработной платы в полтора раза к уровню 2018 года. Необходимо, чтобы существующие темпы зарплаты соответствовали масштабу поставленной цели», – сказал Текслер, обращаясь к членам Правления областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

Он уточнил, что ежегодный рост зарплат в реальном секторе экономике должен опережать индекс потребительских цен.

«Я понимаю, что для такого роста заработной платы необходимы достаточно серьезные затраты. Например, только для бюджетной сферы до 2024 года в рамках действующего законодательства на эти цели мы выделим 55 миллиардов рублей. С учетом задачи увеличения зарплаты в полтора раза потребуются дополнительные финансовые средства. Получить их мы можем только через рост объемов инвестиций и производительности труда. Рост зарплаты объективно приведет к росту потребительского спроса, что, в свою очередь, дает дополнительный импульс развитию экономики», – отметил губернатор.

Еще одним источником потенциального роста заработной платы за счет снижения издержек и увеличения средств, остающихся в экономике региона, должно стать развитие внутренней кооперации, добавил он.

«В рамках внутренней кооперации мы готовы произвести практически любую продукцию. Южный Урал в этом смысле просто уникальный регион с максимальным набором компетенций. И нам необходимо в полной мере использовать свои колоссальные возможности и резервы. Считаю внутриобластную кооперацию нашим значимым приоритетом – это наша реальная возможность нарастить экономическую мощь всего региона и отдельно взятых предприятий – крупных, средних, малых», – сказал Алексей Текслер.

По его словам, сейчас Челябинская область находится на 36-м месте среди регионов по уровню зарплат – 37,2 тыс. рублей. В Свердловской области номинальная заработная плата за 2019 год составила около 41 тыс., в Тюменской (без округов – ХМАО и ЯНАО) – 48 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/economics/Texler-K-2024-godu-zarplata-yuzhnouraltsev-vyrastet-v-poltora-raza_124394.html