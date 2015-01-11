В Озерске зэк притворился вдовой, чтобы выманить деньги у сотрудника колонии, в которой сидел

Сотрудник ФСИН лишился денег, познакомившись в интернете с заключенным, притворявшимся вдовой полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Озерский городской суд признал 39-летнего заключенного колонии и его 42-летнюю знакомую виновными в двух эпизодах мошенничества. При этом одним из попавшихся на удочку аферистов оказался сотрудник ИК-24, где мошенник отбывал наказание в момент совершения преступления.

Суд установил, что заключенный колонии зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем, представившись 27-летней челябинкой. Содержимое раздела «Фото» он подобрал в интернете.

После этого мужчина написал сотруднику ФСИН, которого лично знал, так как тот работал в той же колонии. В ходе общения он представился вдовой силовика, которая одна воспитывает двух детей, испытывая постоянную нехватку денег из-за частых болезней чад.

Общение с октября по декабрь 2018 года. При этом не только виртуальное: периодически сотруднику колонии звонила подельница афериста, представляясь молодой челябинкой. Силовику «женщина» нравилась, и он не отказывал ей в материальной поддержке, перечислив на банковскую карту в общем порядка 22 тысяч рублей.

По тому же сценарию мошенники потрепали карманы еще одному мужчине. Он лишился 11 тысяч рублей.

В ходе следствия аферисты признали вину. Суд приговорил мужчину к 3 годам 8 месяцам колонии строгого режима, женщину – к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, аферисты должны будут вернуть пострадавшим все похищенные средства.

https://newdaynews.ru/chelyabinsk/684752.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews