Уралэнергосбыт разъясняет, по каким квитанциям платить за свет

Жители Челябинской области до сих пор получают квитанции за электричество от трех разных компаний – Уралэнергосбыт (с 1 июля 2019 года – гарантирующий поставщик) разъясняет, как и кому платить за свет.

Передавать показания за свет и оплачивать текущее потребление необходимо в адрес действующего гарантирующего поставщика. Квитанции Уралэнергосбыта приходят регулярно в первых числах каждого месяца. Передавать показания и производить оплату можно в личном кабинете поставщика на сайте URALSBYT.RU. Все вопросы можно задать, обратившись на «горячую линию» 8-800-2222-500.

НУЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАНЦИИ ДРУГИХ КОМПАНИЙ?

С 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года функции гарантирующего поставщика временно исполняла сетевая организация ОАО «МРСК Урала» (новое название компании – «Россети Урал»). Если у потребителя остались долги, образовавшиеся именно в этот период времени, они также подлежат оплате. Квитанции МРСК Урала и нового гарантирующего поставщика не дублируются. Важно отметить: если возникли сомнения по сумме задолженности, обращаться за разъяснениями необходимо в ОАО «МРСК» Урала». Новый гарантирующий поставщик не имеет доступа к базам предыдущих. Информацию можно уточнить по телефонам, указанным в этих квитанциях или по единому номеру 8 800-2501-220 (звонок по России бесплатный).

В феврале жители Челябинской области обнаружили в своих почтовых ящиках квитанции ПАО «Челябэнергосбыт». 15 июля 2019 года решением Арбитражного суда эта компания признана банкротом, однако продолжает взыскание долгов, так как они являются частью конкурсной массы компании-банкрота. Оплачивать долги нужно, если они образовались в период работы компании – до 1 июля 2018 года. При возникновении разногласий разъяснить ситуацию могут только специалисты ПАО «Челябэнергосбыт». Уточнить информацию можно по телефону 8 (351) 783-08-57.

В Уралэнергосбыт напоминают о возможном введении ограничений при наличии задолженности перед гарантирующим поставщиком и необходимости оплаты до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Вся информация о начислениях и оплатах доступна в личном кабинете гарантирующего поставщика, войти в него можно с официального сайта компании.

https://dostup1.ru/society/Uralenergosbyt-razyasnyaet-po-kakim-kvitantsiyam-platit-za-svet_124475.html