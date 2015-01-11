Евгений Щербаков: «Реализация национальных проектов напрямую коснётся каждого жителя округа»

На прошлой неделе в Москве на Форуме городов атомной промышленности от имени трех ЗАТО Челябинской области выступил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Он рассказал о том, как на территории атомных городов реализуют национальные проекты.

Напомним, Озерск сейчас лидирует и по количеству подтвержденных проектов, и по объему средств, которые привлекут в бюджет округа по этой линии. В феврале озерские власти передали в региональное правительство документацию по участию в 5 нацпроектах. Они касаются ремонта насосно-фильтровальной станции, рекультивации свалки и ремонта в посёлке Новогорный, ремонта театра кукол «Золотой петушок» и капитального ремонта двух домов культуры в поселках Метлино и Новогорный.

– В конечном итоге реализация этих проектов напрямую коснется каждого жителя нашего округа, – подчеркивает Евгений Щербаков. – В 2019 году Росатом заключил Соглашение с правительством Челябинской области, в котором отражено наше участие в национальных проектах с поддержкой каждой из сторон. Многие начинания мы уже реализуем, однако необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы благодаря национальным проектам сделать жизнь в нашем округе комфортнее.

Кроме того, на Форуме городов атомной промышленности Росатом подписал Соглашение с новым руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Документ напрямую касается медицины в атомных городах, в том числе и в Озерске. Соглашение будет действовать до 2025 года. В нем отражено, как Росатом и Федеральное медико-биологическое агентство будут развивать медицину в городах присутствия Госкорпорации.

– В развитии и улучшении сферы здравоохранения в атомных городах я лично заинтересован не меньше, чем в выполнении государственных задач на наших предприятиях, – отмечает генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв. – Мы постоянно получаем жалобы от жителей, и каждая буквально пронизана переживаниями за здравоохранение. После подписания Соглашения я намерен собрать совещание совместно с ФМБА и управлением по взаимодействию с регионами. Думаю, мы выберем сначала несколько пилотных территорий, а потом растиражируем лучшие практики и на остальные города присутствия Росатома.

По словам нового руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, одной из пилотных территорий для внедрения новых проектов по улучшению сферы здравоохранения может стать и Озерск.

– Этот вопрос будет проработан в соответствии с тем, насколько острой является проблема в той или иной территории. Важно понимать, что помимо нехватки специалистов в ФМБА есть проблема недофинансирования, избыточной материальной базы, которую нужно содержать и еще много аспектов. Работа предстоит большая, – подчеркнула Скворцова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42176/