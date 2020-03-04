Завершился традиционный турнир по волейболу памяти тренера Аллы Мичковец

28, 29 февраля и 1 марта в КСК «Лидер» проходили игры XIX традиционного женского волейбольного турнира памяти тренера Аллы Владимировны Мичковец. В этом году в соревновании приняли участие семь женских команд. В Озерск приехали волейболистки из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Трёхгорного, Снежинска. Озёрск представляли команды «Альянс» и «Малахит».

Команды были разделены на две группы. В пятницу и субботу проходили групповые игры, а в воскресенье – финалы. Кроме того, в рамках турнира состоялась товарищеская встреча «Авангард» (Озёрск) – «Магнитка» (Магнитогорск).

В каждой команде были определены по два лучших игрока. В озёрских командах были отмечены Кристина Сапунова, Дина Худякова, Елена Купцова и Лилия Сахипова. В номинации лучший универсальный игрок памятный приз получила Лариса Щепилова (Челябинск), лучший связующий - Наталья Дайбова («Альянс») и лучший нападающий - Елена Потылицына (Трёхгорный).

Турнир прошёл динамично, все игры были напряжёнными, захватывающими. Эмоциональные матчи, интересное общение – вот что привлекает на подобные соревнования взрослых волейболисток. Оставили дома детей, мужей, нескончаемые дела и заботы и помчались «за тридевять земель», чтобы пообщаться с подругами, чтобы вновь испытать радость от любимой игры. Ведь волейбол – это на всю жизнь!

Главный судья соревнований, председатель федерации волейбола Озёрска Елена Дороднева благодарит за помощь в организации соревнований секретаря Людмилу Балабанову, судей турнира: Николая Кононова, Максима Зырянова, Андрея Кочерева, Юлию Речкалову и Елену Купцову. А также социальных партнёров, которые оказали поддержку в проведении турнира, семью Старухиных, Урал ХТК, салон «Камелия» и Фонд любителей волейбола.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42185/