Сбеги из города от грязи и слякоти в снежную сказку!

Сбеги из города... к нам! От грязи и слякоти... в снежную сказку!

На Егозу!

У нас много снега и много всего интересного запланировано на эту праздничную неделю...

7 марта - в 10:00. Флешмоб, посвящённый 75-летию Атомной отрасли!

8 марта - с 12:00 и до закрытия... Отмечаем 8 Марта!

Праздничная программа для гостей комплекса + Подведение итогов #МиссЕгоза2020 + КАРНАВАЛ!

КАРНАВАЛ - традиция которой больше 30 лет! Приезжайте и катайтесь в карнавальных костюмах и выигрывайте призы от Егозы!

Также призы ждут всех, кто участвовал в конкурсе "Мисс Егоза", всех 67 участниц и одного 2-х летнего участника.

Для вас будут выступать:

DJ Захаров!

Екатерина Андреева

Вас будут развлекать:

Александр Сухарев и Александра Лебедева.

Вас будет фотографировать:

Денис Васильев

Вам будут дарить призы:

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Прокат/Ремонт Сноубордов, Горных Лыж Озерск

Go на гору, друзья!