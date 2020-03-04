Сбеги из города от грязи и слякоти в снежную сказку!

Сбеги из города... к нам! От грязи и слякоти... в снежную сказку!
На Егозу!
У нас много снега и много всего интересного запланировано на эту праздничную неделю...
7 марта - в 10:00. Флешмоб, посвящённый 75-летию Атомной отрасли!
8 марта - с 12:00 и до закрытия... Отмечаем 8 Марта!
Праздничная программа для гостей комплекса + Подведение итогов #МиссЕгоза2020 + КАРНАВАЛ!
КАРНАВАЛ - традиция которой больше 30 лет! Приезжайте и катайтесь в карнавальных костюмах и выигрывайте призы от Егозы!
Также призы ждут всех, кто участвовал в конкурсе "Мисс Егоза", всех 67 участниц и одного 2-х летнего участника.
Для вас будут выступать:
DJ Захаров!
Екатерина Андреева
Вас будут развлекать:
Александр Сухарев и Александра Лебедева.
Вас будет фотографировать:
Денис Васильев
Вам будут дарить призы:
Reforma Boardshop -
Streetlab-Сноуборды Burton, Arbor!!! СКИДКИ
Прокат/Ремонт Сноубордов, Горных Лыж Озерск
Go на гору, друзья!