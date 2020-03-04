Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

На несовершеннолетних приходится лишь 2% случаев инфицирования коронавирусом.

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных. Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше. Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.

Возрастной ценз

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал крупнейший обзор, в деталях описывающий серию случаев заражения COVID-19 на материковом Китае, которые произошли в период до 11 февраля 2020 года (72 314 эпизода). Согласно этим данным, коронавирус представляет наименьшую опасность для детей.

На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится по 1% случаев заболевания.

Российские ученые подтверждают, что пока вирус щадит уязвимую для многих других патогенов детскую возрастную категорию. Однако этот вопрос требует более детального изучения, сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно, — подчеркнул эксперт.

Подростки действительно лучше защищены от COVID-19 в силу особенностей своей иммунной системы. В основную группу риска по-прежнему входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

— Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям, — отметила в разговоре с «Известиями» директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (вуз-участник программы повышения конкурентоспособности российского образования «5−100») Мария Ведунова.

Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним.

Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — 87% приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30−79 лет. В большинстве случаев при летальных исходах пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.

Родительский контроль.

Ранее власти Китая опубликовали статью, в которой детально изучили показатели смертности первых зараженных в городе Ухань. Согласно приведенным данным, умерших детей среди них нет вообще.

— Насколько мне известно, в возрастной группе от 0 до 10 лет смертельных исходов не наблюдалось, — подтвердил заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов. — Информации об особенностях течения болезни у детей нет, их доля в структуре заболевших оценивается как крайне низкая.

Если же говорить о тяжести протекания заболевания, то, чем взрослее человек, тем сложнее он переносит недуг. И это характерно для любых инфекционных заболеваний, в том числе и гриппа, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Разница с COVID-19 только в том, что с гриппом люди сталкиваются ежегодно и у них присутствует остаточный иммунный ответ к заболеванию, несмотря на быстрые мутации возбудителя.

— В этом случае взрослые напротив, проще переносят грипп, а дети впервые встречаются с болезнью и не имеют сформировавшейся иммунной системы к вирусу, — рассказал ученый.

В случае с COVID-19, мы, как дети, только нарабатываем иммунный ответ. Конечно, у некоторых из нас были близкородственные инфекции, и эти люди проще перенесут заболевание, потому что имеют антитела.

В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и психологический фактор. В случае эпидемии своих отпрысков защищают родители. Они строго следят за тем, чтобы подростки минимизировали возможность инфекционного заражения: соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали всем советам врачей. Сами же взрослые, как правило, не столь трепетно относятся к рекомендациям. Кроме того, как подчеркнул Павел Волчков, первыми уходят на карантин именно детские учреждения.

C молоком матери

Также в конце января появились сообщения, согласно которым женщина, зараженная коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице Харбина. Роженица с положительным результатом анализа на COVID-19 поступила в больницу на 38-й неделе беременности. Чтобы снизить риски для здоровья мамы и ребенка, медики решили сделать ей кесарево сечение. После рождения девочку отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы и получили отрицательный результат.

— Для респираторных вирусов передача плоду является крайне редким событием, — пояснил в разговоре с «Известями» Александр Лукашев.

В целом коронавирус может передаваться от матери к ребенку, но это достаточно редкое событие. Исследователи из Объединенного медицинского колледжа Пекина и Университета Фудань (КНР) заинтересовались тем, может ли COVID-19 использовать женскую репродуктивную систему для того, чтобы попасть внутрь плода. Выяснилось, что на поверхности плаценты есть специфические рецепторы, с которыми связывается новый штамм. Однако, как подчеркивают ученые, это не обязательно означает, что будущий ребенок заразится вирусом. Просто этот фактор нужно учитывать при лечении беременных и возникновении осложнений, которые связаны с вынашиванием плода.

— Плацента является уникальным органом, защищающим ребенка от инфекций матери, — сообщил Данила Коннов. — Поэтому далеко не в 100% случаев вирус поражает плод как во время беременности, так и при родах. Однако, если женщина заболела коронавирусом непосредственно перед родами и сохраняет выделение патогена, то есть шанс, что она может заразить ребенка, проконтактировав с ним сразу после рождения.

Ученый также отметил, что для младенцев этот вирус может нести угрозу вследствие несовершенного иммунного ответа. Однако шансов заразиться у новорожденных не так много, так как они менее мобильны и имеют гораздо меньше контактов.

https://news.mail.ru/society/40811305/?frommail=1